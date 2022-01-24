الإمارات.. تحذير هام من تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات على ضرورة عدم الضغط على الروابط التي تعد مكافآت ومزايا كاذبة إلا بعد التحقّق من صحتها والجهات الصادرة عنها.

وبحسب “البيان”، حذرت الهيئة الجمهور، من الوقوع في فخ الإعلانات المخادعة، التي يروّج لها المحتالون على مواقع الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أن دخول المستخدم هذه الروابط يعرّض بياناته للاختراق سواء عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر أو الحواسيب اللوحية.

وشددت على أن فتح الروابط من مصادر غير موثوقة يؤدي إلى سرقة البيانات.

ودعت الهيئة أيضاً إلى عدم حفظ كلمة المرور الخاصة في متصفح الإنترنت لاحتمال تعرضها للاختراق.