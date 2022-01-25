1.43 دقيقة في انقطاع الكهرباء سنوياً لكل مشترك بدبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

سجلت دبي متوسط 1.43 دقيقة انقطاع في الكهرباء لكل مشترك في العام خلال 2021. مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “نعمل في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المواصفات العالمية. ونسعى دائماً إلى تعزيز قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة. ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي”.

وأضاف: “من دواعي فخرنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي جزءاً من الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي. ويأتي هذا الإنجاز المتمثل في تسجيل دبي لأدنى فترة انقطاع للكهرباء بمعدل 1.43 دقيقة لكل مشترك سنوياً. ليؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم”.

وأكد معالي “الطاير” أن “الهيئة تعتمد أحدث التقنيات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة. وتشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متطورة”.

يشار إلى أن نتائج الهيئة تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات. ففي عام 2020، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ونسبة الفاقد في شبكات المياه 5.1% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.