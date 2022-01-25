عبدالله بن زايد يثمن موقف روسيا الداعم للإمارات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أجرى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي. اتصالاً هاتفياً بمعالي “سيرجي لافروف”، وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية.

وثمن سموه خلال الاتصال، موقف روسيا الداعم لدولة الإمارات خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. حول الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية. والتي أدان فيها المجلس هذه الهجمات الإرهابية.

وأكد سموه على علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية. وحرص البلدين الصديقين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جهته، أشاد “لافروف” بالعلاقات الإماراتية الروسية الاستراتيجية الراسخة، والدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات. من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وحرصها الدائم على دعم جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد.