الإمارات الأولى إقليمياً في الشفافية وانخفاض الفساد

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تصدرت الإمارات، للعام السادس على التوالي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على “مؤشر مدركات الفساد”. الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية “ترانسبيرانسي انترناشونال” الألمانية غير الحكومية وغير الربحية المعنية بمكافحة الفساد.

وأصدرت المنظمة اليوم، “مؤشر مدركات الفساد 2021، والذي يصنف 180 دولة من دول العالم. ويرصد الأعلى شفافية والأدنى فساداً بينها على مدار العام الماضي. ونالت الإمارات فيه المركز الـ24 عالمياً، بعد أن حصلت على 69 من أصل 100 نقطة.

وتفوقت الإمارات هذا العام في الشفافية والنزاهة وانخفاض الفساد على الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، إسبانيا، إيطاليا، ماليزيا، الصين.

واحتفظت نيوزيلندا والدنمارك بصدارة المؤشر هذا العام، مثلما اقتسمتاها العامين الماضيين. وقفزت فنلندا هذا العام من المركز الثالث الذي نالته العام الماضي، لتشاركهما الصدارة.