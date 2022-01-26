“اتصالات” أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

نالت شركة “اتصالات” لقب أقوى علامة تجارية في مجال الاتصالات على مستوى العالم. لتصبح بذلك أول علامة تجارية تحقق هذا الإنجاز البارز في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وجاء الإنجاز بحسب تقرير وكالة “براند فاينانس”، وكالة الاستشارات العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال تقييم العلامات التجارية.

وعبر محفظة علامتها التجارية التي تتجاوز قيمتها 12.5 مليار دولار في مجال الاتصالات. لم يتوقف إنجاز “اتصالات” عند الاحتفاظ بتصنيف /AAA/ لعلامتها التجارية. بل حافظت أيضاً على لقب أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جميع القطاعات. والعلامة التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات على مستوى المنطقة.

وتأتي التصنيفات الجديدة، وفق “وام”. لتعزز المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية المتطورة لقطاع الاتصالات. والتقدم الاستراتيجي الذي أحرزته في مسيرة التحول الرقمي.