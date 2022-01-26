أصحاب السمو يهنئون حاكم أستراليا بذكرى يوم بلاده

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

بعث صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال “ديفيد هيرلي” حاكم عام أستراليا. بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأرسل صاحبا السمو، الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. والشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الجنرال “ديفيد هيرلي”.

‎كما بعث صاحبا السمو برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي “سكوت موريسون”، رئيس وزراء أستراليا.