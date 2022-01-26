الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده للإمارات خلال لقائه محمد بن زايد

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها”.

وقال راضي عبر فيسبوك: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال لقائه مع سمو الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، أن زيارته الحالية للإمارات تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد.

وجدد السيسي “تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين”.

وأكد الرئيس المصري “إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة و مواطنيها”.

كما وأكد سيادته “دعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة”.