‎محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس تونس

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تلقى صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. رسالةً خطية من فخامة “قيس سعيد” رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين.

وتسلم الرسالة معالي “خليفة شاهين المرر” وزير دولة، لدى استقباله سعادة “المعز بن عبد الستار بنميم” سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة. في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وتونس في جميع المجالات، وفق “وام”.