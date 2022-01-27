أبوظبي تسجل أكثر من 45 ألف مخالفة “عدم ترك مسافة أمان” في 2021

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حذرت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، السائقين، من مخاطر عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية. موضحة أنها سجلت نحو 45269 مخالفة خلال عام 2021م.

وذكرت أن عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية يتسبب في وقوع حوادث مرورية ينتج عنها خسائر بشرية ومادية. مناشدة السائقين بضرورة الحرص على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور لوقاية أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين من الحوادث المرورية الجسيمة.

ولفتت إلى أن “مخالفة عدم ترك مسافة أمان بين المركبات، تعد أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية على الطرق”.

وأوضحت أن “التسبب في الحادث بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية يطبق عليها القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي. وهي القيمة المالية لفك حجز المركبة 5,000 درهم على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز. ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر”.

وتابعت: “في حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني، وكذلك تطبيق البند 52 في قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم 178 لسنة 2017 على السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الامامية. بغرامة تقدر بـ400 درهم و4 نقاط مرورية على قائد المركبة”.