رئيس الدولة يمنح سفير البرتغال وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

قلّد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” سعادة جواكيم موريرادي ليموس سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى وذلك تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

من جانبه أعرب سعادة جواكيم موريرادي ليموس عن بالغ شكره وتقديره إلى صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” ..مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.