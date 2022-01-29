الخارجية الإماراتية تستنكر الهجوم الإرهابي على موقع أمني في باكستان

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

استنكرت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً أمنياً في بلدة كيش، جنوبي جمهورية باكستان الإسلامية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

وأكدت الخارجية رفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تعازيها للحكومة الباكستانية الصديقة، وخالص مواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.