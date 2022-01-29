بالصور.. تعويم سفينة حاويات جنحت في مياه إمارة دبي

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

نجحت سلطة مدينة دبي للملاحة بتعويم سفينة حاويات جنحت بالقرب من نخلة “ديرة”، خلال توجهها من ميناء خالد الشارقة إلى ميناء خليفة في أبو ظبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر تويتر: “‏سلطة مدينة ‎دبي الملاحية، بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تنجح في تعويم سفينة حاويات جنحت في مياه إمارة ‎دبي بالقرب من نخلة “ديرة”، خلال توجهها من ميناء خالد في إمارة الشارقة إلى ميناء خليفة في إمارة أبو ظبي”.

وبحسب “روسيا اليوم”، أوضح المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، سعيد بن خليفة آل مكتوم، في بيان: إن “السلطة الملاحية تلقت خبر جنوح سفينة حاويات (ثورسويند) في مياه إمارة دبي بالقرب من نخلة (ديرة)”.

وأشار إلى أن السفينة يبلغ وزنها أكثر من 20 ألف طن وعرضها 29.8 متراً بطول 183.5 متراً.

وأكد أنه لم يتم أي بلاغ عن أي إصابات أو تسريبات أو حدوث أي تأثيرات على حركة الملاحة في مياه الإمارة.