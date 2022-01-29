الإمارات تتصدر العالم في الرقمنة الاجتماعية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تصدرت الإمارات للعام الثالث على التوالي، دول العالم في مؤشري “انتشار شبكة الإنترنت بين إجمالي السكان. وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي بين إجمالي السكان”. وفق نتائج تقرير “الحالة الرقمية في 2022″، الصادر أمس عن منصة “هوتسوت” الكندية المتخصصة في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفظت الإمارات العام الثاني على التوالي بصدارتها العالمية لمؤشر”متوسط سرعة التنزيل من الإنترنت على الهواتف النقالة”.

وتُصدِر “هوتسوت” تقرير “الحالة الرقمية” بصفة سنوية لرصد أوضاع الرقمنة ومستويات انتشار تقنيات الاتصال الحديثة. بمختلف أدواتها في دول العالم كافة، على مدار العام السابق.

وأكد إصدار هذا العام من التقرير أن “الإمارات تواصل على نحو مطرد. تقدمها الهائل في مجال الرقمنة من خلال صدارتها دول العالم في 3 مؤشرات”.

ففي مؤشر “انتشار الإنترنت بين إجمالي السكان”، بلغت نسبة انتشار الإنترنت بين إجمالي عدد سكان الإمارات في العام الماضي 99%.

وكان ثاني المؤشرات الذي احتفظت الإمارات بصدارته العالمية هذا العام مؤشر “انتشار التواصل الاجتماعي بين إجمالي السكان”. إذ ارتفعت نسبة مستخدمي التواصل الاجتماعي بين إجمالي السكان في الإمارات إلى 106.1%، مقارنة بـ99% في العام الماضي.

واحتفظت الإمارات هذا العام أيضاً بالمركز الأول عالمياً على مؤشر “متوسط سرعة التنزيل من الإنترنت على الهواتف النقالة”. وبلغت هذه السرعة في الإمارات 136.42 ميغابايت/ ثانية، بارتفاع نسبته 27.7%، بالمقارنة بالعام الماضي.