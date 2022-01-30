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الرئيس الإسرائيلي في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات يوم غد الأحد

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بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أكد سفير دولة الإمارات لدى تل أبيب، محمد محمود آل خاجة، موعد الزيارة الرسمية للرئيس الإسرائيلي للإمارات.

 

وقال آل خاجة في تغريدة له عبر تويتر: “تستقبل دولة الإمارات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الأحد المقبل في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقا بتاريخ 9 يناير وتم تأجيلها لظروف كوفيد19، وسيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي”.

 

وأضاف آل خاجة: “نتطلع لهذه الزيارة التاريخة والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب”.

 


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