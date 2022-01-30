عبدالله بن زايد يلتقي حاكم عام أستراليا

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي. الجنرال “ديفيد هيرلي” حاكم عام أستراليا، في مقر إكسبو 2020 دبي.

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا وسبل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة. بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض سموه والضيف مشاركة أستراليا في إكسبو 2020 دبي، ودور هذا الحدث العالمي البارز في تحقيق المزيد من التطور. في التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بالمجالات كافة.

ورحب سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” بزيارة “هيرلي”، مؤكداً على عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وأستراليا. والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.