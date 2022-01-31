الإمارات: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي خارج المناطق المأهولة

بسام محمد - متابعة – شادي علوش

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الإثنين، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

و نجحت القوات الجوية و قيادة التحالف من تدمير موقع و منصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية .

كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات.

وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.