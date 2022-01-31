الطيران المدني الإماراتي: الحركة الجوية تسير بالشكل المعتاد

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد، وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي.

وأشارت إلى أنه لا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الدولة، اليوم الإثنين.

وأهابت الهيئة بالجمهور، استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

وأكدت الدفاع الإماراتية في بيان لها اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه البلاد اليوم الإثنين.

وأكدت في بيانها عدم سقوط أي إصابات نتيجة عملية الاعتراض إذ سقطت شظايا الصاروخ في مناطق غير مأهولة.