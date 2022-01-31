قرقاش: مُخْطئ من يمتحن الامارات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أكد مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، أن بلاده ستبقى “عصية على الحاقدين والمعتدين”.

وقال قرقاش عبر تويتر تعليقاً على الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف الإمارات، اليوم الإثنين: ‏‏”مصممون على اهدافنا ورؤيتنا الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع، واستفزازنا لن يجدي نفعاً، فنحن لا نرى في تهديدات المنظمات الارهابية وخيالاتهم المبنية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن امننا وسيادتنا الوطنية. ومخطيء من يمتحن الامارات”.

وأضاف: “تبقى الإمارات عصية على الحاقدين والمعتدين، وتبقى شعاع الأمل الذي ينشر الخير والنموذج الذي نفخر بأنه الانعكاس الصحيح لتاريخنا وثقافتنا، والسد المنيع بوجه قوى الظلام والإرهاب، الإمارات بشير المستقبل المزهر وهم نذير الشؤم والخراب، خابوا وخابت مساعيهم فالظلام أضعف من أن يحجب النور”.