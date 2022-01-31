اليمن تدين الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية على دولة الإمارات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعربت الخارجية اليمنية عن إدانة بلادها لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين.

وبحسب “واس”، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم: “إن صمت المجتمع الدولي تجاه الاعتداءات الحوثية المتكررة و تهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة جعلها تتمادى في تعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين العزل في ظل عدم وجود رادع دولي يرغمها على تعديل سلوكها العدواني”.

وأضافت: “إن السلوك الإرهابي التي تنتهجه المليشيات الحوثية نابع من تنفيذها لأجندات خارجية تعمل على نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي, لاسيما دول مجلس الأمن اتخاذ موقف حازم وتصنيف المليشيات كمنظمة إرهابية”.

وجددت الخارجية موقف اليمن الثابت والداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية منشآتها الحيوية.