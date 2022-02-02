الإمارات تجري 499,836 فحصاً جديداً في الدولة

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن عن إجراء 499,836 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,084 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 847,142 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,248 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,067 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 778,163 حالة.