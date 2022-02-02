محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء الصومال

بسام محمد -

متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم – في مجلس قصر البحر – معالي محمد حسين روبلة رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لموقف الحكومة الفيدرالية الصومالية الذي أدان الهجمات الإرهابية الحوثية على مواقع مدنية في دولة الإمارات، متمنيا سموه للصومال الشقيق وشعبه كل خير وتقدم.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة .