محمد بن زايد يستقبل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، في قصر البحر.

ورحب سموه بالجهود التي تبذلها اللجنة لتعزيز قيم “وثيقة الأخوة الإنسانية”. والتي جوهرها التآلف والتعايش والتفاهم بجانب إطلاق مبادرات تخدم البشرية جمعاء.

وأكد سموه خلال اللقاء مواصلة نهج دولة الإمارات في العمل من أجل ترسيخ قيم التعايش والتآخي الإنساني والتآلف. مشيراً إلى أهمية تعزيز هذه القيم اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل التحديات المشتركة التي يواجهها العالم.

وأضاف: “أكدت “جائحة كوفيد ـ 19 الحاجة الملحة للتعاون والتضامن الإنساني بين المجتمعات والدول لمواجهتها وتجاوز آثارها”.

كما أكد سموه دعم دولة الإمارات للجنة العليا للأخوة الإنسانية. التي تعمل على تحقيق أهداف ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية.

من جانبهم، أطلع أعضاء اللجنة سموه على مبادرات اللجنة وأهدافها لعام2022 من أجل النهوض بالأخوة الإنسانية على المستوى العالمي. وبناء الشراكات من أجل المستقبل.

وأعربوا عن امتنانهم لرعاية سموه وتقديرهم لرؤيته الحكيمة في دعم قضايا التعايش الإنساني بين كل الناس. دون تمييز وجهوده لتحقيق السلام العالمي.

وأعرب المستشار “محمد عبد السلام” أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، عن عميق امتنان اللجنة العليا لدعم سموه. واهتمامه بتحقيق أهداف الوثيقة والذي يعطي اللجنة العليا حافزاً للمضي قدماً في الجهود التي تبذلها لإحداث أثر إيجابي في المنطقة والعالم.

وأضاف: “إن لحظة الأخوة الإنسانية التاريخية التي شهدها العالم قبل ثلاث سنوات في أبوظبي..تحولت الآن إلى مشروع عالمي بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا المشروع الإنساني”.