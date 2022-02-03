كهرباء ومياه دبي تحقق وفورات بقيمة 420 مليون درهم

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تحقيق خدمتها “إشعار باستهلاك مرتفع للمياه”. وفورات على المتعاملين بقيمة تقارب نحو 420 مليون درهم. منذ إطلاق الخدمة قبل ثلاث سنوات وحتى نهاية العام 2021.

وحققت الخدمة هذه الوفورات من خلال نجاحها في تحديد 797,427 حالة تسرب للمياه و21,225 خلل و9,077 حالة زيادة أحمال. وإرسال إشعارات آنية للمتعاملين ليسارعوا إلى إصلاح التسريبات وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لوقف الهدر.

وتعمل الهيئة على مواصلة تطوير الحلول الاستباقية المبتكرة بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. بهدف رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك، وفق صحيفة “البيان”.