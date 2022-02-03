الدبيبة يؤكد موقف ليبيا المتضامن مع دولة الإمارات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أجرى معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأدان الدبيبة الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي على دولة الإمارات. وأكد أيضاً تضامن بلاده مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لموقف ليبيا الشقيقة المتضامن مع دولة الإمارات.