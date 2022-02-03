أميركا تُدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لدولة الإمارات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعربت الخارجية الأميركية عن استنكارها وإدانتها الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على الإمارات بطائرات مسيرة.

وبحسب “البيان”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: “ندين الهجمات التي تستهدف شركاءنا في السعودية والإمارات بأشد العبارات”.

وأكد برايس التزام واشنطن بالعمل مع الإمارات والسعودية لتعزيز قدراتهما الدفاعية، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وأوضح أن “الدبلوماسية هي السبيل الأفضل والوحيد لحل الأزمة في اليمن”.

وشدد على أن “هجمات الحوثيين ضد المدنيين هي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل للأزمة”.

وأعرب برايس عن اعتقاده أن واشنطن ستتخذ المزيد من تلك الخطوات تجاه ميليشيات الحوثي على ضوء الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي الإماراتية.

وكانت الدفاع الإماراتية قد أعلنت اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية، اخترقت المجال الجوي للدولة الليلة، بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان.