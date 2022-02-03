“دبي”.. أشهر المدن العالمية في سوق إيجارات العقارات السكنية الفاخرة

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

تصدرت إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أشهر المدن العالمية في سوق إيجارات العقارات السكنية الفاخرة، بحسب شركة “سَفِلز” العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية.

وبحسب “البيان”، أظهر المؤشر ارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة، 17.4 % خلال 2021، مستفيدةً من إقبال المشترين الكبير على دبي، بفضل أسعارها التنافسية، وجودة الحياة المرتفعة فيها، ومناخها الدافئ، بالإضافة إلى الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الإمارات للتصدي لأزمة كورونا.

وسجلت دبي نمواً كبيراً في الأسعار، خلال النصف الثاني 2021، لتصل إلى معدلات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في يونيو 2008، مدفوعةً بمستويات الطلب القوية، التي تجاوزت حجم المعروض المتوافر، إلى جانب التطبيق الناجح لبرامج التطعيم، وفتح الحدود أمام المسافرين الدوليين، وغيرها من الإجراءات الحكومية الفعالة.