البحرين تستنكر وتُدين الهجوم الآثم على الإمارات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب “واس”، أشادت الخارجية البحرينية بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي اعترضت الطائرات ودمرتها بعيدًا عن المناطق السكنية.

وأكدت بدورها على وقوف مملكة البحرين مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

ودعت الخارجية البحرينية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.