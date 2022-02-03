بالفيديو.. شرطة أبوظبي تُحذر من خطورة الانحراف المفاجئ

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

حذرت شرطة أبوظبي من خطورة الانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير الالزامي.

ونشرت شرطة أبو ظبي فيديو تحذيري عبر تويتر بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة “لكم التعليق” وحملة “درب السلامة”.

ودعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين إلى ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي في الحالات التي يجب على السائق الالتزام بخط سير معين موضحة أن مخالفة عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي تسبب في الحوادث والإصابات البالغة التي تسببها هذه المخالفة.

وأشارت إلى أن عقوبة عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي غرامة مالية قدرها 400 درهم، والمادة 29 وتنص على الانحراف المفاجئ للمركبة غرامة 1000 درهم و 4 نقاط مرورية .