محمد بن راشد: الزمن ليس محايداً فهو إما صديق حميم أو عدو لدود

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقطع فيديو عبر إنستغرام، أكد فيه أن الزمن ليس محايداً فهو إما صديق حميم أو عدو لدود.

وقال سموه عبر وسم “ومضات قيادية” ، على حسابه في “إنستغرام”: “نحن نتحالف مع المستقبل، ونذهب إليه لنشارك في صنعه ولم نكن يوماً من الذين ينتظرون ولن نكون.. فالوقت هو أغلى ما يملكه الإنسان، إذا ضاع الوقت لا يمكن استرجاعه، والزمن ليس محايداً فهو إما صديق حميم أو عدو لدود، الشيء الذي فعلناه أمس انتهى، تكلموا عن الغد وعن المستقبل، نحن ما زلنا في البدايات والرحلة طويلة وشاقة”.