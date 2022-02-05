الإمارات ترفع حظر سفر مواطنيها إلى 12 دولة إفريقية بهذا الشرط!

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات و الكوارث عن رفع تعليق سفر المواطنين الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة، والجرعات الداعمة لفيروس كورونا إلى 12 دولة إفريقية.

وبحسب “وام”، نص القرار على رفع تعليق سفر المواطنين الحاصلين على الجرعة الثالثة إلى الدول الـ12 التي كان محظوراً عليهم السفر إليها؛ وهي: كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، وجهورية الكونغو، وجنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وأيسواتيني، وليسوتو، وموزمبيق، وناميبيا، وزيمبابوي.

وكانت الإمارات علقت السفر والقدوم من هذه الدول الأفريقية على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها.