قرقاش يُعلق حول إعلان فرنسا تقديم الدعم لضمان أمن مجال الإمارات الجوي

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

تحدث المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، حول إعلان فرنسا عن عزمها تقديم ‏دعم عسكري لبلاده.‏‎

وقال قرقاش عبر تويتر: “التحديات تظهر طبيعة المواقف التي يعول عليها، وفي هذا السياق يبرُز الموقف الفرنسي المتميز في دعمه لدولة الإمارات ليضاف إلى مواقف الأشقاء والأصدقاء”.

وتابع: “كعادتها تتعامل الإمارات مع التحدي الإرهابي العابر بحكمة مستندة إلى قدراتها الدفاعية الوطنية الصلبة وإلى التضامن العالمي الواسع”.

وأعلنت فرنسا الجمعة عزمها تقديم دعم عسكري “لضمان أمن مجال الإمارات الجوي بعد اعتداءات الحوثيين اليمنية”.