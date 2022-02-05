فاينينشال تايمز تتغنى بقوة الإمارات السياحية

بسام محمد -

متابعة – مظفر إسماعيل

قالت صحيفة “فاينينشال تايمز” البريطانية، إن دولة الإمارات تواصل طريقها ومظاهر الحياة العامة تمضي كالمعتاد.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته أمس، رصد استمرارية كافة مظاهر الحياة والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الإمارات خاصة السياحة. أن الناس في الإمارات يتمتعون بحياتهم ويمارسون أعمالهم اليومية المعتادة.

وذكر التقرير أن “نجم كرة القدم البرتغالي الأشهر، كريستيانو رونالدو، زار اكسبو 2020 دبي. وأمضى عطلته الشتوية المعتادة مع أفراد أسرته في دبي”.

وأضاف: “لم يكن نجم كرة القدم العالمي الوحيد الذي زار الإمارات وتمتع بوجهاتها السياحية الجذابة. فهناك أيضا ماركوس راشفورد وجيسي لينغارد، زميلا رونالدو، في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وأندرو روبرتسون، لاعب نادي ليفربول وجوردون بيكفورد، لاعب نادي ايفرتون، اللذان تمتعا بممارسة لعبة الجولف تحت سماء دبي”.

ولفت التقرير إلى أن “توافد مشاهير العالم، وبصفة خاصة نجوم كرة القدم، على زيارة الإمارات. يؤكد على القوة الساحرة التي تتمتع بها كمركز سياحي وتجاري، وتلك القوة لا تزال حاضرة عالمياً”.