الإمارات تشهد نمواً كبيراً في عدد المشتغلين بالقطاع الخاص

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عدد المشتغلين في القطاع الخاص في الإمارات. شهد نمواً كبيراً مع نهاية 2020، بنسبة 23%، إلى 4 ملايين و792 ألفاً و972 مشتغلاً. مقابل 3 ملايين و889 ألفاً و234 مشتغلاً في العام 2010.

وأظهرت بيانات تقرير “أرقام توثق المسيرة”، أن “عدد المشتغلين في القطاع الخاص بالإمارات تضاعف 29 مرة بنهاية 2020. مقابل عدد المشتغلين المسجل في العام 1975 والبالغ 160 ألفاً و672 مشتغلاً”.

وبلغ إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص في الدولة في العام 2005 نحو مليونين و242 ألفاً و376 مشتغلاً. ليرتفع إلى 4 ملايين و734 ألفاً و285 مشتغلاً في العام 2015، بنمو بلغ 111% خلال 10 سنوات، وفق “وام”.

وتناول تقرير “أرقام توثق المسيرة” نمو القوى العاملة في الإمارات بنهاية 2020 بنسبة 15%. إلى 7 ملايين و203 آلاف شخص، مقارنة بنحو 6 ملايين و221 ألف شخص في العام 2010.

وبلغ معدل تضاعف القوى العاملة في الدولة 24 مرة بنهاية العام 2020 مقارنة بالعام 1975. كما سجلت نسبة المشتغلين من القوى العاملة بالدولة خلال العقود الخمسة الماضية ما يتراوح بين 95 و99% من إجمالي القوى العاملة.