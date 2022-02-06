عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية بلجيكا

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مقر إكسبو 2020 دبي. “صوفي ويلمز” نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلجيكا.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما ناقش سموه و”صوفي ويلمز” مستجدات الأوضاع في المنطقة. وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان مشاركة مملكة بلجيكا الصديقة في إكسبو 2020 دبي. ودوره في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة وتحفيز الابتكار على الصعيد العالمي.

ورحب سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” بزيارة “صوفي ويلمز”. مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين. والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبها، أشادت “صوفي ويلمز” بالتنظيم المتميز لإكسبو2020 دبي. مؤكدة على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أكدت إدانتها الشديدة لهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.