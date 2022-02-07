محمد بن زايد يعزي هاتفياً ملك المغرب في وفاة الطفل ريان

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة ..

قدم خلاله تعازيه و صادق مواساته بوفاة الطفل ريان خالد أورام الذي فارق الحياة إثر سقوطه في بئر وبقائه عالقا فيها عدة أيام.

وقال سموه : ” تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الطفل ريان الذي قصته الإنسانية باهتمام خلال الأيام الماضية .. وأتقدم بالتعازي والمواساة إلى والدي الفقيد و أفراد أسرته وكل الشعب المغربي الشقيق في هذا المصاب..سائلا المولى تعالى أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان”.

و أشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات و فرق الدفاع المدني و الإنقاذ في المغرب خلال عدة أيام في محاولاتها لإنقاذ حياة الطفل رحمه الله.

من جانبه أعرب ملك المغرب عن شكره و تقديره لسموه لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الشعب المغربي جميعا متمنيا لسموه دوام الصحة و العافية و لدولة الإمارات كل الخير.