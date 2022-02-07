جواز السفر الإماراتي الأقوى في العالم 2021

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حصلت دولة الإمارات على لقب أقوى جواز سفر في العالم في عام 2021، بناءً على مؤشر جوازات السفر. إذ تميز بدرجة تنقل بلغت 160 نقطة.

ويمنح جواز السفر الإماراتي وصولاً واسع النطاق بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى مساحة كبيرة من العالم.

وقال “أرماند آرتون”، الرئيس التنفيذي لشركة “آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية”. إن الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في مجال تنقل جوازات السفر في عام 2019. عندما أتاح جواز السفر الإماراتي بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 179 دولة حول العالم.

وأشار تقرير شركة “آرتون كابيتال” إلى أن ألمانيا وفنلندا وإيطاليا احتلت المرتبة الثانية في قائمة أقوى جوازات السفر في العالم في عام 2021. حيث حصل كل منها على 152 درجة في التنقل.