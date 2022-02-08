محمد بن زايد يقدم منحة إلى معهد هارفارد للخلايا الجذعية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

قدم صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. منحة إلى “معهد هارفارد للخلايا الجذعية” لدعم وتطوير الأبحاث المتعلقة بتعديل الجينات لعلاج مرض السكري من النوع الأول. من خلال استبدال خلايا بيتا في البنكرياس.

ويأتي الدعم المقدم إلى معهد هارفارد للخلايا الجذعية في إطار “مبادرة بلوغ الميل الأخير”. التي ترتكز إلى توطيد العلاقات مع الأطراف المعنيين من أجل تحقيق تغيير فعال ومستدام.

وتعمل مبادرة صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، وفق “وام”،. لدعم مشاريع الصحة العالمية “بلوغ الميل الأخير” على مكافحة الأمراض، وتعزيز الأنظمة الصحية. بجانب دعمها تطوير الأبحاث والتكنولوجيا المبتكرة لتشجيع التقدم في القضاء على الأمراض.