القيادة المركزية الأمريكية تؤكد فعالية النظام الدفاعي الإماراتي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد الجنرال “كينيث ماكنزي”، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن النظام الدفاعي الإماراتي. كان فعالاً في التصدي للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها الإمارات. مشدداً على أن الولايات المتحدة ستدعم دولة الإمارات لتحسين نظامها الدفاعي وتعزيز قدراته.

وقال الجنرال “ماكنزي”، في حوار مع “وام”، إن “الولايات المتحدة تتعاون مع الإمارات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين. لتطوير حلول أكثر فعالية لإيقاف الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار”.

وأضاف: “يسعدنا أن نرى الاستخدام الفعال لنظام الدفاع المضاد للصواريخ (ثاد) في الإمارات. وأعلم أن ذلك يطمئن الجميع في دولة الإمارات. وسوف نستمر في التعاون مع الإمارات لتطوير أنظمة دفاعية أكثر فعالية في المستقبل”.

وتابع الجنرال الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط: “نحن نعمل مع شركائنا في المنطقة. ومع شركات تطوير التقنيات الدفاعية في الولايات المتحدة لتطوير حلول من شأنها أن تتعامل مع الطائرات بدون طيار قبل أن يتم إطلاقها. ويهدف هذا النظام إلى اكتشاف الطائرات بدون طيار والتعامل معها قبل إطلاقها”.

وأكد أن زيارته الحالية إلى دولة الإمارات تأتي في سياق تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الإمارات. والتأكيد على استمرار دعمها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف الجنرال “ماكينزي”، أنه “على الرغم من أن الهجمات على الإمارات العربية المتحدة مقلقة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة. إلا أن دولة الإمارات لديها أحد أكثر الجيوش احترافية في المنطقة، وأعتقد أن الإمارات مكان آمن للغاية”.

وأكد أن “الولايات المتحدة سارعت لدعم صديقتها الإمارات، قائلاً: “أرسلنا المدمرة الصاروخية الموجهة (يو إس إس كول). التي تتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ضد الصواريخ البالستية. وستقوم المدمرة بدوريات في مياه الإمارات، والعمل عن كثب مع الجانب الإماراتي لحماية الدولة. كما سنرسل إلى الإمارات سربا من مقاتلات إف – 22 المتطورة بعد أسبوع من الآن، وهي من أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم”.