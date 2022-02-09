محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين..أعرب خلاله عن إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي تعرضت لها دولة الإمارات من قبل الميلشيات الحوثية الإرهابية.

وأكد الرئيس الفلبيني خلال الاتصال أن هذه الاعتداءات الإجرامية تتنافي مع جميع الأعراف والقوانين الدولية .. مؤكداً تضامن بلاده ودعمها دولة الإمارات في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها..معربا عن تمنياته دوام الأمن والاستقرار والازدهار للإمارات وشعبها.

كما أعرب عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحده إلى المؤسسات الصحية في بلاده لتعزيز قدراتها وجهودها في مواجهة جائحة ” كورونا “.. مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون بين الفلبين ودولة الإمارات في مختلف القطاعات.

وبحث سموه والرئيس الفلبيني علاقات البلدين وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لمبادرة الرئيس الفلبيني وما أبداه من مشاعر تعبر عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات متمنياً لبلده وشعبه كل الخير.