“دبي” في قائمة المدن الأكثر رومانسية في العالم

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

تبوأت إمارة دبي المركز الأول عربياً والتاسع عالمياً على قائمة المدن الأكثر رومانسية في العالم، بحسب مؤشر منصة التسوق الأمريكية “ويثريفت”.

وتقدمت دبي على مدن سياحية هامة مثل لوس أنجلس ومدريد وبراغ.

واحتلت المرتبة الأولى مدينة لندن، تلتها باريس ومن ثم برشلونة، ثم انتقل المؤشر إلى طوكيو في المركز الرابع، وتلاها بالترتيب نيويورك وروما وإسطنبول وموسكو.

وتعتبر دبي من الوجهات الجذابة المضمونة للعشاق الباحثين عن مغامرة عاطفية دافئة مع اقتراب مناسبة يوم الحب “فالنتاين” الذي يصادف في 14 فبراير، وفقاً للمنصة.

و استخدمت القائمة 8 معايير للحكم، شملت: عدد الانشطة الصديقة للأزواج في كل مدينة، وعدد المطاعم والفنادق الرومانسية، والمنتجعات الصحية، والطبيعة والمنتزهات، والمشاهد والمعالم، بالإضافة إلى عدد المرات التي تم فيها التقاط غروب الشمس في كل مدينة ووسمها على “انستغرام”.