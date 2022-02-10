الأمير وليام يصل إلى الإمارات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

وصل الأمير “وليام”، دوق كامبريدج، إلى الإمارات. لحضور جانب من احتفالات اليوم الوطني للمملكة المتحدة، المقامة في إكسبو 2020 دبي، اليوم.

وتستعرض المملكة المتحدة، بمناسبة يومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، المواهب الاستثنائية التي تتغنى بها، وفق صحيفة “البيان”.

ويشارك صاحب السمو الملكي في هذه الاحتفالات، التي ستضم أيضا مراسم تسليم عصا الملكة لدورة ألعاب برمنغهام 2022. التي أطلقتها صاحبة الجلالة الملكة “إليزابيث الثانية” من قصر باكنغهام، في شهر أكتوبر من العام 2021. إذ ستجوب العصا موقع إكسبو 2020 لزيارة الأجنحة الوطنية للكومنولث.

ويستكشف الأمير “وليام” أثناء الزيارة، المزيد عن المبادرات التي توفر محميات للنباتات والحيوانات الفريدة، التي تضمها المنطقة. وسيغتنم فرصة تسليط الضوء على برنامجَين للمؤسسة الملكية، وهما جائزة “إيرث شوت” وتحالف “يونايتد فور وايلد لايف”.