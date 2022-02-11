الإمارات ضمن الأعلى عالمياً في الفائض التجاري

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة على العديد من دول العالم، في قائمة الدول الأعلى بالفائض التجاري في 2020، بحسب تقرير حديث لمنظمة التجارة العالمية.

وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلت المركز الخامس عالمياً.

وتصدرت الصين المرتبة الأولى على القائمة بفائض تجاري قدره 535 مليار دولار في 2020، تلتها ألمانيا بفائض قيمته 209 مليار دولار، ثم روسيا، التي بلغت قيمة فائضها التجاري 92 مليار دولار.

وبلغ الفائض التجاري لدولة الإمارات في 2020، 80 مليار دولار في 2020، بفارق مليار دولار فقط عن آيرلندا، التي جاءت بالمركز الرابع عالمياً.

كما ونالت الإمارات المركز الــ 18 عالمياً في القيمة الإجمالية للصادرات السلعية في 2020، و الــ 14 عالمياً عند استثناء حركة الصادرات السلعية المتبادلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وحصدت الإمارات المرتبة 23 عالمياً في قيمة الخدمات التجارية في 2020.

كما و نالت المركز الــ 12 عالمياً على التصنيف نفسه، عند استثناء الخدمات التجارية المتبادلة بين دول الاتحاد الأوروبي.