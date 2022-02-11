محمد بن راشد ينعي عالم الفلك الكويتي صالح العجيري

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن تعازيه لدولة الكويت ودول الخليج بوفاة عالم الفلك الكويتي الدكتور صالح العجيري.

وعبر تويتر، كتب سمو الشيخ محمد بن راشد: “تعازينا لأهل الكويت وأهل الخليج في وفاة عالم الفلك الدكتور صالح العجيري، رحمه الله، وأسكنه فسيح جنانه.. رمز علمي معرفي خليجي في مجال الفلك نفخر به.. ونتمنى أن يخلفه جيل جديد من علماء الخليج في مجال الفلك، وغيرها من المجالات”.

وتوفي العالم الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري عن عمر ناهز 102 عاماً.