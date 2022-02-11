قادة الإمارات يهنئون الرئيس الإيراني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة الرئيس الدكتور آية الله سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وبحسب “وام”، بعث أيضاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور آية الله سيد إبراهيم رئيسي.