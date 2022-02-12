نص مراسم الزواج المدني في أبوظبي

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

قامت صحيفة البيان الإماراتية بنشر نص مراسم الزواج المدني، والذي تم اعتماده أمس الأول، تنفيذاً للقرار الإداري رقم 8 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي.

وجاء اعتماد نص مراسم الزواج، بناء على قرار صادر من المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، والذي حمل الرقم 32 لسنة 2022.

ونص القرار في المادة الأولى على أنه «يعتمد نص مراسم الزواج المدني المرافق لهذا القرار، ويلتزم الموثق المدني بتطبيق ومراعاة هذه المراسم عند إبرام عقود الزواج المدني».

وأشارت المادة الثانية على أنه «يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه».