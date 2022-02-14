طيران الإمارات تمدد إجراء PCR مجاناً لعملائها في الأردن

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت شركة “طيران الإمارات” عن تمديد عرض إجراء اختبار PCR مجاناً لجميع عملائها في الأردن الشركة المسافرين في جميع الدرجات إلى دبي. أو عبرها إلى شبكة خطوطها العالمية التي تغطي أكثر من 120 وجهة في القارات الست. ويسري العرض حتى 28 فبراير للسفر حتى 30 أبريل.

وجاء إعلان “طيران الإمارات” استجابة العملاء لمبادرة الناقلة لتسهيل تجربة سفرهم وجعلها أكثر سلاسة. بالإضافة إلى عدم تحميلهم تكلفة الاختبار الضروري للسفر أثناء الجائحة.

ويستفيد العملاء الذين يشترون تذاكر “طيران الإمارات” للسفر من عمّان من عرض اختبار PCR المجاني بإجرائه لدى مختبر بيولاب الطبي.

ويحتاج العملاء الذين يسافرون إلى دبي إلى إجراء اختبار PCR في غضون 72 ساعة قبل المغادرة. في حين يتعين على المسافرين عبر دبي إلى بلدان أخرى التحقق من متطلبات الدخول إلى وجهاتهم النهائية.