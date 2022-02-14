اعتباراً من الثلاثاء.. رفع الطاقة الاستيعابية في السينمات للحد الأقصى

بسام محمد - متابعة- بتول ضوا

أعلن الدكتور “راشد خلفان النعيمي” المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب، في دولة الإمارات.

عن رفعه الطاقة الاستيعابية المسموح بها في صالات السينما إلى الحد الأقصى، اعتباراً من الثلاثاء 15 فبراير الجاري.

القرار جاء تماشياً مع التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بخصوص إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية.

وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات، على أن تتولى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية مسؤولية تحديد الأرقام والنسب المقررة في كل إمارة.

ويدل هذا القرار على نجاح جهود الجهات المعنية في مكافحة انتشار الفيروس، إلى جانب امتثال أفراد المجتمع للإجراءات الاحترازية والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، لضمان سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار الفيروس.