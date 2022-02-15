إطلاق مشروع مبتكر لحفظ الطاقة الكهربائية الحرارية في مدينة مصدر

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والشركة السويدية “أزيليو” المتخصصة في مشاريع تخزين الطاقة لفترات طويلة. مشروعاً مبتكراً في مجال البحث والتطوير يساهم في توفير الطاقة النظيفة على مدار الساعة. وبتكلفة مناسبة في مدينة مصدر في أبوظبي.

ويمثل هذا النظام المتقدم في مجال حفظ الطاقة الحرارية والقابل للتطوير. جزءاً من اتفاقية ثلاثية الأطراف للبحث والتطوير، وفق صحيفة “البيان”.

ويعتمد نظام “أزيليو” لحفظ الطاقة، والذي يتم تشغيله حالياً بشكل رسمي. على الألواح الكهروضوئية ويساهم في توفير طاقة كهربائية متجددة ذات تكلفة اقتصادية مناسبة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

وسيشهد هذا النظام العديد من الاختبارات والتقييمات في محطة معهد مصدر للطاقة الشمسية في جامعة خليفة. وسيتم تقييم أداء النظام في بيئة صحراوية توفر جميع الظروف الشمسية الملائمة واللازمة لإنتاج دورات يومية متكاملة للطاقة النظيفة. إلى جانب الألواح الكهروضوئية الشمسية.