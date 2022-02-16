عجمان.. وفاة طالبة دهساً بعد نزولها من الحافلة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

توفيت طالبة عمرها 12 عاماً، من الجنسية الخليجية، إثر تعرضها لحادث دهس. من قبل سائق حافلة مدرسية من الجنسية الآسيوية، بمنطقة الحميدية في عجمان.

وأشار سعادة المقدم “سيف عبدالله الفلاسي”، مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان. إلى أنه فور تلقي غرفة العمليات للبلاغ في الساعة 3:48 مساء أمس الثلاثاء. والذي يفيد بوقوع حادث دهس طالبة من مدرسة أم عمار الحلقة الثانية. توجهت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف إلى الموقع. وتبين أن الطالبة تعرضت لإصابة بليغة في الرأس وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها، كما تبين أن الحافلة بدون مشرفة”.

وأضاف: “استقلت الطالبة بعد انتهاء الدوام المدرسي حافلة المدرسة، وعند توقف الحافلة بجانب منزلها ونزولها. تحركت من أمام الحافلة من اليمين إلى اليسار، فقام سائق الحافلة بالتحرك من دون انتباه إلى الأمام. مما أدى إلى دهسها ووفاتها إثر تعرضها لجروح بليغة في الرأس. وأكد سعادته أن سائق الحافلة تم توقيفه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وناشد “الفلاسي” سائقي الحافلات بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية والانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق. للحفاظ على سلامة أرواح الطلبة ووصولهم إلى منازلهم بأمان.