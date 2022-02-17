عبر الاتصال المرئي.. محمد بن زايد ورئيس وزراء الهند يعقدان قمة بعد غد

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

في الثامن عشر من شهر فبراير الجاري. يعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند. قمة عبر تقنية الاتصال المرئي. يبحثان خلالها مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته توسيع آفاقه. في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وسيشهد سموه ورئيس وزراء الهند خلال القمة. مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. التي ستجري في نيودلهي والتي تدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة. وتعزز العلاقات التاريخية والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية. وذلك تمهيداً لآفاق أرحب من التعاون الإستراتيجي بين البلدين. بجانب توقيع عدد من الاتفاقيات الإستراتيجية. ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات الحيوية.

هذا وتشهد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند. تطورات متسارعة في ظل الحرص المشترك على تحقيق المصالح المتبادلة. خاصة مع تبادل الزيارات الرسمية من قبل الجانبين على مختلف المستويات. حيث زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الهند في عامي 2016 و2017. بينما زار دولة ناريندرا مودي دولة الإمارات في أعوام 2015 و 2018 و 2019. وكان البلدان قد أعلنا قبل عدة أشهر إطلاق محادثات. تهدف إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة. والتي أنجزت بنجاح من خلال التوصل إلى الاتفاقية.